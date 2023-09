La Croce Rossa di Spoltore consegna la propria bandiera al sindaco Trulli [FOTO]

Il presidente del comitato di Spoltore, Pierluigi Parisi, ha consegnato al sindaco Chiara Trulli, nel corso di una cerimonia nella sala consiliare del Comune, la bandiera della Croce Rossa.

La consegna ha aperto la celebrazione del decimo anniversario di fondazione.

La prima cittadina per l'occasione era accompagnata da Marzia Damiani, consigliera delegata alla sanità. Il presidente Parisi ha brevemente ripercorso la storia, seppur breve, già intensa del comitato di Spoltore della Croce Rossa Italiana, il più giovane della regione Abruzzo, fondato con ordinanza del 23 dicembre 2013 e tra i primi in Italia a nascere con natura totalmente privatistica dopo la riforma epocale dell'ente. In questi dieci anni la Cri di Spoltore è riuscita a creare una solida rete collaborativa con le istituzioni, i corpi dello Stato, le associazioni, guadagnandosi la fiducia e l'apprezzamento dell'intera comunità a cui rivolge i propri servizi. Fiducia e considerazione confermati dalla stessa sindaca Chiara Trulli che ha voluto esprimere parole di sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal personale volontario, militare e dipendente del comitato.

«Orgogliosi della caratura che la Croce Rossa di Spoltore rappresenta sul nostro territorio e del rilievo assunto anche a livello regionale e nazionale», dice la Trulli, «la volontà di esserci sempre, la voglia di crescere e migliorarsi giorno dopo giorno, hanno contribuito a sviluppare tra i nostri concittadini la consapevolezza dell'importanza e del valore del volontariato in Cri". Parole condivise e riaffermate anche dalla consigliera Damiani.