Il cordoglio di Confartigianato Teramo per la morte di Bruno Passeri: "Uno dei pochi assessori che aiutò davvero le imprese"

Anche Confartigianato imprese Teramo con il presidente Luciano Di Marzio si unisce al dolore per la scomparsa di Bruno Passeri, ex sindaco di Loreto Aprutino ed ex assessore provinciale e regionale. Di Marzio evidenzia il lavoro importante fatto da Passeri per aiutare le imprese artigiane e il tessuto economico abruzzese:

"Fu l’assessore Passeri che per primo riuscì ad aumentare le risorse regionali del settore artigiano rifinanziando la legge regionale dell’artigianato compresa la bottega scuola e in primis aumentò le risorse per le Cooperative artigiane elevando il finanziamento da 2 miliardi a oltre 7 miliardi di vecchie lire. Questo importo, molto importante all’epoca, ha permesso alle cooperative artigiane di garantire alle banche il 50% dell’importo erogato per le imprese del settore Artigiano che non riuscivano ad ottenere un finanziamento dalle banche stesse, a questo si aggiunge anche l’abbattimento degli interessi che dovevano pagare alle banche per il mutuo concesso.

La nostra cooperativa, che è stata sempre attenta ai problemi degli imprenditori tutti e degli artigiani, fu la prima e forse l’unica, che portò l’abbattimento degli interessi a zero. Alla fine di ogni anno, a chi aveva regolarmente pagate tutte le rate del mutuo, consegnavamo, come premio, un assegno che copriva tutti gli interessi pagati nei 5/7 anni. Questi finanziamenti negli anni hanno permesso a molte imprese artigiane di realizzare i loro laboratori con soprastante le loro abitazioni oltre l’acquisto di nuove attrezzature e una vita più tranquilla."

Dal 2008, aggiunge Confartigianato, la Regione Abruzzo non ha pià rifinanziato questa legge e in particolare la bottega scuola e le cooperative di garanzia che hanno salvato negli anni il settore in Abruzzo:

"L’associazione, il suo presidente, i suoi associati, le imprese di tutti i settori che associamo e sicuramente tutto il mondo artigiano, si uniscono al dolore dei suoi cari inviando sentite condoglianze assicurando che non sarà mai dimenticato per quello che ha fatto nella sua vita terrena e in particolar modo per gli artigiani e le imprese tutte."