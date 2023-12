Centro blindato per il concertone di Capodanno dei Pooh: tutti i divieti e le modifiche alla viabilità

Emanata l'ordinanza con i divieti previsti in occasione del concerto dei Pooh del primo gennaio nell'area di risulta (a partire dalle 19) con le modifiche alla viabilità che vedranno chiuso parte del terminal bus già dal 267 dicembre, ma che blinderanno la città tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Ordinanza che segue quella con i divieti nell'area di piazza Salotto dove ad accogliere l'anno nuovo ci sarà Umberto Smaila.

Centro blindato dunque in occasione del concerto del primo gennaio con il divieto di transito sosta e fermata con rimozione forzata che dalle 6 di mercoledì 27 dicembre interesserà come detto parte del Terminal bus e cioè la zona dove sarà allestito il palco dei Pooh. L'area sarà recintata. Per gli autobus che normalmente sostano negli stalli interdetti è stata autorizzata la sosta temporanea “il più vicino possibile al margine destro (lato mare-pinetina) della carreggiata del terminal bus, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”. Divieto questo che scatterà nuovamente dal momento della fine del concerto e fino alle 6 del 3 gennaio per consentire di smontare il palco.

I divieti previsti dall'una del 31 dicembre alle 21 del primo gennaio e comunque fino a cessate esigenze legate all'evento:

istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano nonché dei vettori privati) sull'intera area normalmente adibita alla sosta a pagamento meglio identificata come "Area parcheggio-Fronte Bingo";

istituzione del divieto di transito sosta e fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione) su tutta l'area del Terminal bus. Tale area sarà debitamente recintata a cura della ditta incaricata; istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione) nelle aree di parcheggio gestite dalla Pescara Multiservice e destinate normalmente alla sosta a pagamento, poste tra il Terminal bus e la via Bassani Pavone;

istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di via Bassani Pavone compreso tra via Michelangelo ed il sottopasso lato sud della stazione ferroviaria, in entrambe le direzioni, ivi compresa l’area a parcheggio gestita dalla Pescara Multiservice e destinata alla sosta a pagamento prospiciente il lato mare della stessa via Bassani Pavone, ad esclusione dei veicoli adibiti al servizio taxi, e comunque ai veicoli autorizzati secondo le disposizioni degli organi di polizia preposti al controllo; istituzione del divieto di transito sosta e fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione), nel sottopasso lato nord della stazione ferroviaria, ad esclusione dei veicoli adibiti al servizio taxi, e comunque ai veicoli autorizzati secondo le disposizioni degli organi di polizia preposti al controllo;

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in entrambi i lati del sottopasso ferroviario lato sud della stazione (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione nonché i bus airlink e ferrovie); istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra la rotatoria su via Michelangelo e l’incrocio con via Genova; interdizione dell'uscita su piazza della Repubblica, per i mezzi che utilizzeranno il parcheggio sud dell’area di risulta;

A completamento del predetto sistema di regolamentazione del traffico saranno posizionati sulla sede stradale dei “New Jersey” ovvero dei blocchi in cemento al fine di rallentare la circolazione dei mezzi in ingresso nelle vie sopraindicate. Detti presidi di sicurezza saranno posizionati nelle seguenti vie in coerenza con quanto disposto dal piano della sicurezza redatto dagli organizzatori:

via Bassani Pavone, in corrispondenza del sottopasso ferroviario sud;

via Bassani Pavone, in corrispondenza del sottopasso ferroviario nord;

via Michelangelo, in corrispondenza della immissione della rotatoria su via Quarto dei Mille;

via Michelangelo, in corrispondenza della biforcazione direzione sud e direzione nord (tale presidio sarà rafforzato dalla presenza di transenne);

corso Vittorio Emanuele II intersezione con Corso Umberto I;

via A. De Gasperi, ingresso corsia preferenziale dei pullman direzione area terminal;

uscita parcheggio area di risulta su Piazza della Repubblica.

Spetterà alla società Ambiente in occasione del concerto, provvedere alla rimozione dei cassonetti dei rifiuti e raccogliere eventualmente il materiale ritenuto pericoloso e presente nella zona per garantire l'ordine pubblico.