Scattano i divieti e le modifiche alla viabilità per il Capodanno in piazza con Umberto Smaila

Pescara si prepara alla notte di Capodanno con Umberto Smaila e la viabilità si rivoluziona in centro come da specifica ordinanza. Se il 23 dicembre è prevista la sola autorizzazione di transito e sosta dei mezzi di supporto alla manifestazione in piazza Salotto, dalle 16 del 31 dicembre e fino al 2 del primo gennaio saranno diverse le strade interdette al traffico o dove saranno previsti i divieti di sosta e fermata.

I divieti si sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati dalle 16 del 31 dicembre alle 2 del primo gennaio:

Via Carducci nel tratto compreso tra l’incrocio con via Parini fino all’intersezione con corso Umberto I;

Corso Umberto nel tratto compreso tra piazza della Rinascita (piazza Salotto)-corso Umberto I e l'intersezione con via Gramsci;

Via Regina Elena nel tratto compreso tra piazza della Rinascita-corso Umberto I e l’incrocio con via Mazzini;

Via Mazzini nel tratto compreso tra viale Regina Margherita e la via Regina Elena;

Viale Regina Margherita nel tratto compreso tra l’incrocio con via Mazzini e l’intersezione con corso Umberto I;

Via Nicola Fabrizi nel tratto compreso tra corso Umberto I e l’incrocio con via Parini;

Via Parini nel tratto compreso tra via G. Carducci e la via Nicola Fabrizi

Il divieto di transito previsto dalle 20.30 del 31 dicembre alle 2 del primo gennaio interesseranno:

Via Carducci nel tratto compreso tra l’incrocio con via G. Galilei fino all’intersezione con corso Umberto I;

Corso Umberto nel tratto compreso tra piazza della Rinascita-corso Umberto I e l'intersezione con la via Gramsci;

Via Regina Elena nel tratto compreso tra corso Umberto I e l’incrocio con via Mazzini;

Via Mazzini nel tratto compreso tra viale Regina Margherita e la via Regina Elena;

Viale Regina Margherita nel tratto compreso tra l’incrocio con via Edmondo De Amicis e l’intersezione con corso Umberto I;

Via Nicola Fabrizi nel tratto compreso tra corso Umberto I e l’incrocio con via Parini;

Via Parini nel tratto compreso tra via G. Carducci e la via NicolaFabrizi;

Corso Umberto I nel tratto compreso tra l'intersezione con piazza Sacro Cuore e l'incrocio con piazza della Rinascita.

L'ordinanza stabilisce quindi che sarà compito di Ambiente provvedere alla rimozione dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani disposti nelle vie interessate dai divieti e di rimuovera anche, se trovato, tutto il materiale ritenuto pericoloso ai fini dell'ordine pubblico.