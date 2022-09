La denuncia del Conalpa: “Crolla un altro pino in un cantiere pescarese, si avvii un indagine generale"

“Un altro pino che crolla in un cantiere pescarese, questa volta in quello in Via Pepe, zona stadio. Cosa sta succedendo agli alberi nei cantieri pescaresi? Si tratta di fatalità oppure qualcosa non va nei lavori intorno agli apparati radicali degli alberi? Serve indagine accurata”.

A denunciarlo sulla sua pagina facebook è ancora una volta il presidente del Conalpa Alberto Colazilli che, dopo l'ultimo intervento fatto in ordine di tempo per i lavori in corso sulla strada parco, torna a chiedere una verifica, questa volta però su tutti i cantieri aperti in città.

“Ormai sappiamo bene che toccare le radici fascicolate dei pini può provocare seri problemi di stabilità – aggiunge - . Le interferenze continue tra questi alberi e gli interventi antropici sono molteplici. Tutto è molto inquietante e a Pescara, veramente: la pubblica incolumità è a rischio e non è colpa degli alberi”.