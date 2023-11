Le rassicuazioni del Comune di Moscufo sull'autovelox lungo la statale 151: "Non è ancora attivo"

L'autovelox posizionato nel territorio di Moscufo lungo la statale 151 non è ancora attivo. La rassicurazione arriva dal Comune, che con un post sui social e sul sito ufficiale ha spiegato che il dispositivo, seppur presente, non è ancora operativo quindi non verranno per ora comminate sanzioni. Nei giorni scorsi, molti automobilisti (l'arteria stradale è molto trafficata essendo la direttrice principale che collega l'entroterra pescarese alla costa) avevano sollevato dubbi e anche preoccupazioni per la possibile entrata in funzione del dispositivo, considerando che è stata installata anche della segnaletica verticale a causa della presenza concomitante di un cantiere in quella zona. L'amministrazione comunale ha spiegato:

"A seguito delle richieste pervenute in merito all’argomento autovelox installato lungo la statale 151 in contrada Bivio Casone, ricordiamo che allo stato attuale l’autovelox non è attivo. Prima dell’attivazione sarà data opportuna risonanza tramite i canali istituzionali dell’ente e gli organi di stampa, come previsto dalla normativa. In questi giorni, la società Snam, che sta effettuando dei lavori lungo la rete di distribuzione del gas, anche nei terreni adiacenti a quel tratto di strada, ha provveduto ad installare una segnaletica temporanea di cantiere, motivo per il quale è presente anche il limite di 30 km/h, che non ha nulla a che fare con il rilevamento dell’autovelox, che ribadiamo ad oggi non è ancora attivo."