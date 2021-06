Il comitato dei familiari delle vittime di Rigopiano sul nuovo rinvio del processo: "Lotteremo per avere giustizia"

Il comitato con un post sulla pagina ufficiale Facebook torna a chiedere giustizia e si dice deluso e amareggiato per l'ormai certo rinvio dell'udienza per lo sciopero degli avvocati

Il comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano torna a parlare a pochi giorni dalla nuova udienza fissata per il processo, che quasi sicuramente salterà a causa dello sciopero degli avvocati del prossimo 24 giugno. Con un post sulla pagina ufficiale Facebook, il comitato ha evidenziato che sono passati 1600 giorni dalla tragedia che provocò la morte di 29 persone per il crollo dell'Hotel Rigopiano, aggiungendo che qualcuno vorrebbe invece far dimenticare quella tragedia le cui responsabilità sono attribuibili solo agli errori umani:

"Fino all'ultimo respiro noi contrasteremo con forza e determinazione qualsiasi fatto dovesse ostacolare il raggiungimento della giustizia, e a tal scopo, non serviranno gli scioperi che cadono nei giorni delle udienze del processo di Rigopiano.È la seconda volta che il Presidente dell’Unione delle Camere Penali, nonché difensore dell'allora Prefetto di Pescara, dr. Francesco Provolo, non si avvede di aver proclamato uno sciopero degli avvocati in concomitanza con il processo Rigopiano: è una casualità che ci fa male, come una valanga!"

Nonostante la delusione sia tanta, concludono i parenti delle vittime, non smetteranno di combattere per la giustizia e per i sopravvissuti, evitando che superficialità e incompetenza possano nuovamente danneggiare l'incolumità dei cittadini.