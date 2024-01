Esperti a lavoro per la tutela di alberi e paesaggio: nasce il comitato scientifico del Conalpa Abruzzo

Il Conalpa (Coordinamento nazionale alberi e paesaggio) Abruzzo ha da oggi il suo comitato scientifico. Ad annunciarlo è la presidente regionale Monica D'Aurelio. Una nuova realtà che si avvarrà di esperti con lo scopo di divulgare la cultura, appunto, di alberi e paesaggio temi che tengono da sempre banco nel dibattito politico e sociale del territorio, compreso quello di Pescara.

“Seguendo la linea adottata dalla nostra associazione, abbiamo deciso di costituire un comitato scientifico multidisciplinare, formato da più esperti in vari campi per la tutela del territorio – spiega D'Arurelio -. È questo il lavoro che fa il nostro coordinamento: collaborare con tutte le figure professionali impegnate nel mondo degli alberi e del paesaggio”.

A farne parte sono Alessia Brignardello, botanico paesaggista, esperta di giardini e paesaggio; Luigi Giannangelo, agronomo del paesaggio, esperto di giardini, arboricoltura e verde urbano; Cristiano del Toro, architetto paesaggista, esperto in eco-landscaping, verde urbano e recupero dell’agrobiodiversità e Luigi Barlafante, perito agrario, esperto di cura del verde e di paesaggio.

Il comitato scientifico avrà un ruolo consultivo e sarà impegnato nella organizzazione di eventi, convegni, conferenze, attività di educazione ambientale, divulgazione scientifica e culturale sugli alberi e sul paesaggio.

“Siamo soddisfatti per questo traguardo raggiunto che riteniamo molto importante per potenziare la nostra attività divulgativa in Abruzzo a favore del verde”, aggiunge la presidente spiegando che in programma ci sono già diversi eventi “per incrementare la cultura degli alberi e la loro conoscenza tecnico-scientifica con particolare riferimento alle criticità del territorio abruzzese”.