Codici Abruzzo lancia l'allarme: "Fosso Grande ostruito da erbe infestanti e rifiuti"

L'associazione Codici Abruzzo ha inviato al prefetto Di Vincenzo e ai sindaci di Pescara e Spoltore, Masci e Trulli, una lettera di richiesta di intervento per la manutenzione delle strade comunali di via del Circuito e viale Abruzzo.

Come spiega, infatti, il legale rappresentante Giovanni D'Andrea, "su segnalazione dei cittadini residenti" in queste aree e "attraverso vari sopralluoghi si è constatato che la situazione igienico-sanitaria della zona, in seguito alla continua mancata manutenzione di fosso grande, e divenuta grave e, in caso di forti piogge, potrebbe creare danni a cose e persone".

Infatti, incalza D'Andrea, "il canale Fosso Grande è ostruito da erbe infestanti e rifiuti che fanno da ricettacolo a insetti e ratti", e nonostante tale situazione sia stata "già verbalizzata dal servizio di igiene ambientale della Asl", i Comuni di Spoltore e Pescara "deputati alla manutenzione del fosso" non hanno "ancora provveduto".

D'Andrea conclude ricordando che "gli ultimi alluvioni succedutisi nella nostra nazione negli ultimi anni, ivi quello recente dell'Emilia Romagna, mettono in evidenza che tra le cause dei danni provocati via anche la mancata o cattiva manutenzione della rete fognaria e dei canali di scolo", e pertanto un intervento immediato si rende assolutamente necessario.