Una classe dell'istituto Acerbo vince premio nazionale con il progetto "Re Green"

Una classe dell'istituto Acerbo di Pescara, la IV A Sia (sistemi informativi aziendali) ha vinto il primo premio dell'Hackaton online su Città e Innovazione Sociale e Ambientale del Social Innovation Campus 2024 con il progetto "Re Green".

L'evento, giunto alla sua quinta edizione, promosso dalla Fondazione Triulza, è diventato uno degli appuntamenti di riferimento in Italia per l'innovazione sociale e la classe quarta dell'Acerbo, guidata dalla professoressa Francesca Cristini, si è distinta tra le altre squadre di studenti di tutta italia grazie al progetto "ReGreen".

Un progetto mirato all'innovazione sostenibile nel settore del riciclo tessile attraverso una piattaforma digitale. I ragazzi sono entusiasti e in questa attività hanno trovato motivazione cercando soluzioni a problemi complessi. «Si è trattato di un'esperienza unica a livello formativo», commentano il dirigente scolastico Carlo Di Michele e la professoressa Cristini, «ed è stata un'occasione per imparare a lavorare in squadra e scoprire le proprie potenzialità mettendosi in gioco»