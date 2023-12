A Città Sant'Angelo un poliambulatorio mobile per esami di screening sulla popolazione angolana

La Asl di Pescara ha attivato dal 4 all'8 dicembre un poliambulatorio mobile in Largo Berarducci a Città Sant'Angelo per effettuare degli screening sullo stato di salute dei cittadini angolani. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale con il sindaco Matteo Perazzetti, che invita i cittadini a partecipare numerosi a questa importante iniziativa. Sarà possibile effettuare i seguenti esami: Mammografia, Pap/Hpv Test, visita dermatologica, Spirometria, visita cardiologica e consegna kit colon retto. Non è necessaria l'impegnativa. L'unità mobile sarà aperta dalle 9 alle 17.