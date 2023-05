A Città Sant'Angelo il Comune vuole ampliare la scuola civica di musica e pubblica un bando per i soggetti interessati

Il Comune di Città Sant'Angelo, nell'ambito del potenziamento della scuola civica di musica, ha pubblicato un bando d'interesse per i soggetti interessati per organizzare corsi musicali, sia per il progetto da proporre dal prossimo anno accademico, sia per la figura di direttore artistico. L'ente, lo ricordiamo, ha a disposizione i locali in zona Madonna della Pace ex scuola dell'infanzia:

"Nel corso degli ultimi anni, i locali venivano utilizzati per lo svolgimento delle attività di scuola di musica, principalmente in favore di soggetti minori di età. Si intende, ora, allargare la platea dei beneficiari, con l’utilizzo di detti locali per fini educativo-culturali più ampi, cioè estesi non solo a soggetti minori, ma anche a maggiorenni o persino a soggetti appartenenti alla terza età. È quindi intenzione dell’amministrazione concedere, in comodato gratuito, l’immobile di che trattasi, con l’obiettivo di aumentare l’offerta formativa, in ambito musicale e nella materia del canto, per il tramite dell’opera di soggetti qualificati in tale settore di attività artistica."

Il bando scadrà il 20 giugno prossimo e per partecipare occorre consegnare all'ufficio protocollo una busta chiusa formato grande in cui vanno racchiuse le tre buste di formato medio contenenti rispettivamente manifestazione d’interesse/progetto di svolgimento del servizio e il curriculum del direttore artistico. Per tutte le informazioni:https://tinyurl.com/4unw4rnk