Lo chef Daniele Colasante premiato con le "5 Stelle d'Oro della Cucina"

Per il secondo anno consecutivo, lo chef pescarese Daniele Colasante, del ristorante Da Stefano di Francavilla al Mare, ha ricevuto il riconoscimento assegnato dall’Associazione Italiana Cuochi, con presidente Simone Falcini, ottenendo le prestigiose “5 Stelle d’Oro della Cucina”.

Il premio è stato consegnato a Colasante nel corso dell’evento organizzato al teatro Ricciardi di Capua, in provincia di Caserta. Presenti più di 150 cuochi provenienti dall’intera penisola italiana. Colasante si era aggiudicato le 5 stelle d’Oro della Cucina anche l'anno scorso.

Un alto riconoscimento a uno chef che ha sempre dimostrato passione e dedizione nello svolgere il proprio lavoro, come testimoniano Stefano e Marco, titolari del ristorante Da Stefano di Francavilla al Mare, l’attività in cui il cuoco pescarese lavora da più di quindici anni.

Per ottenere il premio, i candidati hanno dovuto presentare una propria ricetta di un piatto. Così come ha dichiarato il presidente nazionale dell’associazione italiana cuochi, Simone Falcini, il premio vuole essere una spinta per continuare quotidianamente con lo stesso impegno a diffondere la buona cucina nel mondo.