Due nuovi centri di aggregazione nel Pescarese per contrastare le problematiche del disagio giovanile

Il progetto “Un centro ai giovani” si è concluso lo scorso 8 aprile con la presentazione di due centri di aggregazione giovanile (Cag) sui territori dell’ambito distrettuale sociale 19, in cui rientrano diversi comuni del Pescarese: Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Collecorvino, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne, Picciano, Vicoli e Villa Celiera.

Il progetto, presentato dall’Istituzione XIX Vestina per l’avviso pubblico “Abruzzo Giovani” e finanziato dalla regione Abruzzo a valere sul fondo nazionale politiche giovanili – annualità 2021, è stato organizzato e portato avanti da PsyPlus, ente del terzo settore, da anni impegnato sui territori vestini nella promozione del benessere giovanile attraverso ricerca, progettazione e interventi psicosociali.

Gli obiettivi generali del progetto erano quelli di contrastare efficacemente le nuove problematiche del disagio giovanile, emerse in forma ancora più accentuata dopo il lungo periodo di emergenza epidemiologica e avviare azioni di contrasto dei comportamenti giovanili a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali.

L’idea di base è stata quella di formare un gruppo di ragazze e ragazzi del territorio alla gestione di un centro aggregativo, inteso come uno spazio dove favorire l’incontro, il confronto e la partecipazione giovanile.

Coinvolgendo i giovani e le giovani già nelle fasi iniziali di ideazione e progettazione del nuovo servizio, il proposito era quello di radicarlo da subito nella comunità.

In un percorso durato oltre un anno, attraverso attività esperienziali, circle time e incontri informativi, l’equipe di PsyPlus Ets ha fornito alle partecipanti e ai partecipanti gli strumenti e le competenze per la gestione di un gruppo, nonché per la progettazione e la realizzazione di attività laboratoriali. Utili approfondimenti hanno riguardato anche strumenti esistenti quali la carta giovani nazionale e la piattaforma web “Giovani 2030”.

I comuni individuati per la costituzione dei due Cag sono stati Civitella Casanova e Loreto Aprutino, baricentrici all’interno di tutto il territorio dell’ambito distrettuale sociale 19 “vestino”. In un lavoro di rete con le amministrazioni comunali e le realtà associative locali, abbiamo reperito i luoghi più consoni e concordato le modalità più appropriate per poter far nascere queste nuove realtà, che hanno visto la luce domenica 17 marzo a Loreto Aprutino e sabato 6 aprile a Civitella Casanova, all’interno di eventi dedicati nei quali la cittadinanza, giovani e non, ha partecipato numerosa e coinvolta.

I due centri di aggregazione giovanile sono situati a:

Civitella Casanova, località Vestea, via San Michele Arcangelo n.8

Loreto Aprutino, via dei Normanni n.61

Per avere informazioni circa le attività proposte dai due centri di aggregazione, è possibile contattare i gruppi social di riferimento: