Per i ragazzi della 5 C Geometri del "Tito Acerbo" una rimpatriata a 36 anni dal diploma

Ieri, nel lontano 1987, acerbi ragazzi uniti dalla voglia di vivere. Oggi, dopo 36 anni, uomini, padri, professionisti, con il desiderio di essere ancora insieme, per condividere i loro bellissimi ricordi e creare nuovi momenti da custodire a suon di musica grazie alla presenza del maestro nonché geometra Marco Felicioni.

L'altra sera, per gli ex studenti della classe 5 C Geometri dell'istituto tecnico "Tito Acerbo", si è tenuta una rimpatriata a 36 anni dal diploma. Il luogo prescelto per la cena è stato il ristorante "Omar Khayyam" in via delle Caserme. Non sono mancati all'evento alcuni ex docenti, come l'incontenibile don Camillo Lancia e il professor Ugo Salvador. E, a fine serata, è arrivata anche una torta celebrativa che recava la scritta "I ragazzi della 5 C - 1987 - the reunion".