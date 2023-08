A 50 anni dal diploma si ritrovano gli ex studenti della 3B dell'alberghiero De Cecco

Gli ex studenti della 3 B 1972/73 della scuola alberghiera “De Cecco” di Pescara si sono riuniti a 50 anni esatti dal diploma per festeggiare l'anniversario.

L'Istituto Alberghiero nel 2018, ha tagliato il nastro del primo mezzo secolo di vita.

Cinque anni fa, sulla scorta della fine della pandemia e dell'ondata social che ha rimesso in contatto tutti gli ex alunni e diplomati dell'Istituto, sono stati tanti quelli che hanno risposto all'invito di quest'anno.

Come si legge in una nota di chi segnala l'iniziativa degli ex studenti, l'istituto Alberghiero racconta le dinamiche che hanno visto le grandi trasformazioni avvenute, alla fine degli anni ’60 a Pescara e in tutto il suo territorio circostante. La città adriatica si apriva al turismo, in una regione in cui cresceva l'economia anche grazie al fatto che iniziava a essere significativa e vista come meta turistica e la cui cucina tradizionale abruzzese, veniva apprezzata anche fuori regione e all'estero.

Tutto ciò non poteva non far raccogliere alle istituzioni civili e scolastiche, l'istanza innovativa che si stava presentando. I partecipanti alla "reunion" hanno ricordato anche questo e la scelta di iscriversi in questo nuovo e giovane istituto pescarese che li ha preparati professionalmente a ciò che per moltissimi di loro è stato, successivamente, il lavoro e la ragione di vita. È stato anche ricordato che la prima sede frequentata fu quella dell'ex Grand Hotel di Porta Nuova che era ubicato in via Vittoria Colonna, di fronte alla stazione ferroviaria.

A partecipare all'iniziativa con una cena conviviale nel ristorante "la Figlia di Attilio" sono stati: Antico Gianni, Basciani Antonio, Ciccotelli Alfio, D'Alfonso Nicola, De Laurentis Berardo, Fantini Alvaro, Di Giacomo Luciano, Di Marco Ennio, D'Arcangelo Claudio, Mazzocchetti Gabriele, D'Ambrosio Giulio, Grande Vinicio.