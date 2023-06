Anche Pescara celebra l'anniversario della fondazione della guardia di finanza

Anche la nostra città si prepara a celebrare il 249° anniversario della fondazione della guardia di Finanza. Appuntamento venerdì 23 giugno alle ore 12, nell’hangar della sezione aerea di Pescara. L’evento sarà arricchito da alcune dimostrazioni delle principali specialità del Corpo, che prenderanno il via dalle ore 11.

A illustrare le modalità con cui si opera a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio saranno, tra gli altri, i “baschi verdi”, le unità cinofile con i cani “antidroga” e i sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale. In azione ci sarà anche l’elicottero Aw139 in dotazione alla gdf, nella sua sfavillante livrea giallo-verde: un prezioso strumento investigativo dei cieli che, dall’alto, svolge attività di pattugliamento a lungo raggio, voli notturni e in ogni condizione climatica.

Un velivolo multifunzione e di trasporto dotato di attrezzatura per il soccorso e di tecnologia di ricerca e rilevamento, in grado di individuare ogni situazione di anomalia e di comunicarla in tempo reale alla sala operativa del comando provinciale di Pescara per interventi rapidi e mirati. La cerimonia, a cui parteciperanno le autorità civili e militari della provincia, sarà presentata dalla giornalista Grazia Di Dio, mentre il tenore Piero Mazzocchetti intonerà l’inno nazionale e la preghiera del Finanziere. La manifestazione sarà aperta a famiglie e bambini.