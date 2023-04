"Il casellante", il nuovo singolo di Amedeo Giuliani

Si chiama "Il casellante" il nuovo brano di Amedeo Giuliani. Terzo singolo tratto dall'album "Il viaggio di Chinook", è possibile descrivere "Il casellante" come una fotografia scattata in maniera impeccabile con quel pizzico, non tanto velato, di nostalgia. Di questo pezzo è stato girato anche un videoclip, visibile QUI.

Il disco di Giuliani è uscito quasi due anni fa (il 25 giugno 2021 sia su supporto fisico sia in digitale) per l'etichetta teatina Music Force ed è il suo terzo lavoro. L'artista pescarese stavolta si racconta attraverso 10 inediti, scritti con il suo inconfondibile stile cantautorale che lo contraddistingue da sempre.

A distanza di 6 anni dal precedente album, Giuliani ci propone nuove suggestive tracce, firmate a quattro mani con l’ormai inseparabile poeta Cesare Zarbo. Non mancano le collaborazioni, con Alessandra De Luca e 'Nduccio. Gli arrangiamenti sono a cura del Maestro Adriano Guarino e di tanti altri eccellenti musicisti che hanno prestato il loro strumento a magistrali orchestrazioni.

Un ritorno alla canzone d’autore che Amedeo persegue sin dagli esordi, tanto che il suo primo cd, “Il fantasma del buio” del 2010, aveva segnato proprio l’inizio di questa carriera che lo ha portato ad avere tante collaborazioni importanti e a ricevere notevoli riconoscimenti di spessore a livello nazionale. Per informazioni è possibile cliccare su www.amedeogiuliani.it.