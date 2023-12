A Carla Tiboni il Premio Eccellenza Donna 2023 [FOTO]

Carla Tiboni, figlia del noto giornalista Edoardo e presidente dell’omonima Fondazione, ha ricevuto dall'Inner Wheel di Pescara il Premio Eccellenza Donna. Dopo aver premiato nel tempo donne abruzzesi che si sono distinte per meriti e risultati raggiunti, in questa edizione si è voluto riconoscere alla Donna Eccellente dell’anno, appunto l'avvocato Tiboni, "la sua indiscussa capacità organizzativa, tenacia e professionalità nel far progredire incessantemente la notorietà e quindi il prestigio dei Premi Internazionali Flaiano", come si legge in un comunicato. In occasione della cena degli auguri natalizi si è svolta la cerimonia di consegna del premio innerino, giunto ormai alla 17esima edizione.

La presenza della giornalista e fotoreporter Romina Remigio ha dato poi alla Tiboni gli spunti giusti per raccontare un po’ di storia e qualche simpatico aneddoto. Nell’anno che si sta concludendo, i Premi Internazionali Flaiano hanno festeggiato il cinquantennale della loro nascita e hanno permesso alla nostra città "di godere di una particolare visibilità nazionale e internazionale, favorendo quindi un notevole indotto in termini economici e culturali. Un doveroso ringraziamento per l’impegno profuso negli anni e l’augurio di crescere ulteriormente", conclude la nota dell'Inner Wheel.