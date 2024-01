Cantiere filovia, via ai lavori di allargamento della curva tra via Pellico e viale Bovio: scatta il senso unico

Va avanti il cantiere per la realizzazione della filovia e proprio per realizzare il tracciato scattano nuovi divieti. Questa volta a essere interessato dalle limitazioni alla viabilità è il tratto stradale curvilineo che va da via Silvio Pellico all'interconnessione con viale Bovio per consentire l'allargamento dello stesso. Divieti h24 che interesseranno la zona dal 31 gennaio e almeno fino al 9 febbraio. L'ordinanza, infatti, prevedeva l'avvio dei lavori il 29, ma dal cartello apparso in strada e inviato alla nostra redazione si evince come le misure saranno attivate alle 7 di mercoledì.

Si tratta del primo intervento previsto per la realizzazione del tragitto esterno alla strada parco se si esclude viale Marconi dove proprio il passaggio del mezzo, è stato più volte sottolineato con tanto di prova effettuata con il sindaco Carlo Masci a bordo, sarebbe stato alla base della nuova viabilità.

A disporlo l'ordinanza a firma del dirigente giuliano Rossi con cui si dà risposta alla società Cola Rail Italia di Milano che sta eseguendo, si legge nella stessa “per conto della Tua-società unica abruzzese di trasporto, lavori di realizzazione tpl elettrificato nei Comuni di Pescara Montesilvano".

Fino al termine dei lavori sarà quindi istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nei due sensi di marcia nel tratto stradale curvilineo di via Silvio Pellico fino all’interconnessione su viale Giovanni Bovio, a esclusione dei residenti, e dunque il senso unico di marcia nel tratto stradale interessato.

Sarà quindi compito dell'impresa garantire ai residenti l'accesso alle proprie abitazioni “mediante – si legge ancora - l'istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all’avanzamento dei lavori”.