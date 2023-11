La Asl in via Raiale "a sorpresa" per prelevare tre cani, ma sono stati tutti adottati: uno di loro in quel momento

Alle 15 di lunedì 13 novembre la Asl si è presentata nel canile di via Raiale per trasferire tre quattro zampe al Dog Village. Non solo però non ci sarebbe stata alcuna comunicazione, ma i tre cani individuati erano stati tutti adottati: uno di loro, Caos, da una sostenitrice del canile roprio all'arrivo dei veterinari Asl.

A raccontare l'accaduto è la presidente della Lega del Cane Paola Canonico. Quel trasferimento in realtà era previsto, ma la mattina. Trasferimento saltato, spiega, “perché il Dog Village aveva comunicato di avere delle scolaresche. Eravamo pronti a questa cosa, anche perché come abbiamo sempre detto se le strutture sono vicine ci si dà almeno la possibilità di andare dai cani che accudiamo”. Si sarebbe però dovuta avere una nuova comunicazione visto che tutto era slittato: Comunicazione non arrivata, afferma Canonico sottolineando che “solo fortuitamente ci hanno trovati perché alle 15 il canile e chiuso. Eravamo lì perché alle 14 stavamo facendo una riunione con le altre associazioni e alcuni dei nostri sostenitori”.

Uno dei tre cani, Karma, in canile non c'era proprio perché in adozione è andato sabato, spiega ancora la presidente della Lega. Totò invece è già in itinere per un'adozione con il procedimento iniziato ad agosto e in fase di perfezionamento. Anche lui comunque non è presente in struttura perché “è dal veterinario per una brutta gastroenterite che gli fa perdere sangue”. L'unico presente era Caos, ma sul posto una loro sostenitrice ha deciso di adottarlo pur di non vederlo andar via. Cosa fatta formalmente con la compilazione di tutti i moduli, riferisce.

Andata via la Asl dopo poco “è arrivata la polizia locale con la Digos che ha fatto tutti gli accertamenti”. Insomma alla fine non c'è stato alcun trasferimento e per ora comunicazioni di altri non ce ne sono. Per ora non ci sarebbe comunque alcuna convenzione con Civitella Casanova secondo quanto riferito con un video pubblicato sul suo profilo social dal consigliere regionale Pd Antonio Blasioli dopo il sopralluogo fatto con il Movimento 5Stelle. Questa la struttura dove i cani dovrebbero alla fine essere trasferiti.

“Continuo a non capire – dichiara Canonico – perché se abbiamo una convenzione fino al 31 dicembre (giorno entro il quale la struttura di via Raiale dovrà essere chiusa secondo quanto previsto dalla Asl), pensano di potersi presentare alle 15, quando siamo chiusi, senza neanche avvisarci. Mi sembra che questa amministrazione continui a brancolare nel buio. L'unica cosa su cui sembra non si smuovano è la volontà di sperare i cani dalla propria famiglia”, aggiunge riferendosi in particolare proprio allo spostamento a Civitella che renderebbe impossibile, ha sempre detto la Lega, per i volontari e gli educatori che con molti di quei cani (25 i pitbull presenti) hanno avviato percorsi rieducativi.

Per quanto riguarda le tre adozioni la Canonico tiene anche a sottolineare che nulla avrebbero a che fare con il contributo stanziato dal Comune tanto che due degli adottanti avrebbero riferito che lo devolveranno in beneficenza sempre per il benessere animale.