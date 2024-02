Sport e amicizia nella scuola media "Vittoria Colonna" con i campionati studenteschi di badminton [FOTO]

È andata in scena nella palestra della scuola media "Vittoria Colonna" di Pescara la manifestazione sportiva dei campionati sportivi studenteschi di badminton che si è svolta venerdì 23 febbraio.

Coinvolti oltre trenta studenti di diversi istituti comprensivi della provincia.

Lo scopo dell’evento, oltre quello della divulgazione dello sport attraverso le istituzioni scolastiche e sport e salute, è quello di promuovere la pratica sportiva come strumento di benessere, integrazione e divertimento, coinvolgendo sia i ragazzi che le ragazze.

La giornata si è svolta nella palestra dell’istituto comprensivo Pescara 2, dove i giovani atleti hanno potuto cimentarsi nel badminton, sport emergente tra i più veloci sport di racchetta. Nel badminton sono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. L’effetto è spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e movimentati recuperi. Ogni squadra era composta da quattro elementi, due maschi e due femmine. Le squadre si sono sfidate in un doppio misto, un singolo femminile e un singolo maschile con girone all’italiana, fino a decretare la classifica finale. Hanno partecipato: gli istituti comprensivi di Loreto Aprutino, “Villa Verrocchio” di Montesilvano, Pescara 2, Città Sant’Angelo, Collecorvino.

I risultati sono stati molto equilibrati, con una buona partecipazione e un alto livello di fair play da parte di tutti. Tra le squadre, tutte brillanti, si è distinta quella dell’istituto comprensivo Pescara 2, che ha vinto il torneo, ma tutte le squadre hanno dimostrato grande impegno, talento e spirito di squadra. La giornata si è conclusa con la premiazione delle squadre vincitrici, che hanno ricevuto le medaglie messe a disposizione dall’ufficio scolastico provinciale. La dirigente scolastica, Mariagrazia Santilli, ha elogiato l’iniziativa e ha ringraziato gli insegnanti di educazione fisica, l’ufficio scolastico provinciale nella persona della professoressa Tiziana Carducci, gli alunni volontari che hanno arbitrato gli incontri e tutti gli intervenuti, che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento. Ha inoltre sottolineato l’importanza dello sport come mezzo di crescita personale e collettiva, e ha invitato i ragazzi a continuare a praticarlo con passione e rispetto. Gli studenti hanno espresso la loro soddisfazione per la giornata, definendola un’esperienza divertente e formativa, che ha rafforzato i legami di amicizia e di appartenenza. Hanno inoltre manifestato il desiderio di ripetere l’esperienza in futuro, magari coinvolgendo anche altre scuole del territorio. Un bel modo, insomma, di vivere lo sport e l’amicizia.