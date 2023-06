L'estate entra subito nel vivo, una giornata di caldo da bollino arancione

L'estate appena iniziata entra subito nel vivo con un aumento netto delle temperature e con il caldo che si fa subito sentire.

Tanto che il ministero della Salute, nel suo bollettino sulle ondate di calore, assegna a Pescara subito un bollino arancione (livello 2) per la giornata di giovedì 22 giugno.

Se per mercoledì 21 giugno il ministero assegna alla nostra città il bollino giallo (livello 1) con temperatura massima alle ore 14 di 30 gradi (32 gradi percepita) per giovedì 22 il livello sale al 2 con bollino arancione.

In base a quanto indica il bollettino ministeriale infatti già giovedì nel capoluogo adriatico la temperatura massima arriverà a 33 gradi (34 percepita). Come ricordano dal ministero il bollino arancione indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili, con allerta dei servizi sanitari e sociali.