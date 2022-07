Intervengono i cacciatori per i cinghiali nei terreni di strada Colle Pizzuto [FOTO]

Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti la presenza di cinghiali nei terreni di Colle Pizzuto nella zona di Pescara sud sono intervenuti i cacciatori autorizzati all'abbattimento.

Un residente della zona infatti ci fa sapere come ieri, giovedì 28 luglio, si siano uditi degli spari da parte di due cacciatori giunti sul posto con un pick-up con il logo della Regione Abruzzo.

Il problema della presenza massiva di ungulati nella zona ha creato non pochi disagi negli ultimi mesi in tutta la zona di Colle Pizzuto, Colle Pineta, Colle Falcone e anche lungo via Vallelunga nei pressi dell'ingresso del cimitero di San Silvestro.