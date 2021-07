Il Comitato "Bussiciriguarda" e gli ambientalisti abruzzesi piangono la morte dell'avvocato Pierluigi Tosone

L'avvocato aquilano è scomparso improvvisamente. Era stato impegnato in prima linea con il comitato per la tutela ambientale a Bussi sulla questione della discarica dei veleni

Le associazioni ambientaliste Mila donnambiente, Italia Nostra onlus, Marevivo ed Ecoistituto Abruzzo e il comitato "Bussiciriguarda" piangono la prematura e improvvisa scomparsa dell'avvocato Pierluigi Tosone dell'Aquila. Le associazioni infatti costituirono il comitato quando venne alla luce la discarica dei veleni della Val Pescara nella zona dei poli chimici di Bussi sul Tirino e Piano D'Orta e l'avvocato Tosone rappresentò legalmente il comitato nella sua battaglia per la tutela della salute e dell'ambiente:

"L’avvocato Tosone ci ha rappresentati, nel lungo corso del processo in cui le Associazioni furono ammesse tra le parti civili, assieme alla collega Veronica Dini del foro di Milano, mettendo a disposizione la sua bravura e professionalità con particolare sensibilità sociale prescindendo dalle mere questioni economiche.

Il comitato perde quindi un preziosissimo e presentissimo amico e alleato nella sua battaglia per il risanamento della valle. Non solo noi, quindi, lo piangiamo, ma crediamo debba essere considerata, la sua, una perdita dolorosa da parte di tutta la popolazione della Valpescara che, in questi anni, ha chiesto il risanamento dei siti contaminati che ancora deve vedere realizzato."