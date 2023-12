È uscito il video di “Buon Natale a Ferragosto”, il nuovo singolo del pescarese Dadà. Il brano è scritto da Davide Scudieri e prodotto da Manuel Guaglianone, già in radio e in digitale (Incisi Records). Il video è disponibile QUI.

«"Buon Natale a Ferragosto" è un inno a cogliere il giorno, a sollevare il calice della vita e brindare in ogni istante, che sia Natale, Carnevale, Ferragosto o un giorno qualunque. In questo viaggio che è la vita, man mano che si procede nel tempo, negli anni, le prove e le difficoltà a cui siamo sottoposti aumentano. Ma nonostante tutto diventi sempre più difficile, nonostante tutto vada sempre peggio non c’è più tempo da perdere con i brutti pensieri e il malumore. La mia speranza - dice Dadà - è che "Buon Natale a Ferragosto" possa ispirare chi l'ascolta a superare le trappole della tristezza e gli stati d'animo negativi, proprio come le balene che, nonostante il loro peso, trovano la rotta per scappare dal buio e spiccare il volo, leggere e libere come farfalle».

Per quanto riguarda il video di “Buon Natale a Ferragosto”, i registi Paolo Politi e Dima spiegano che «celebra la vita tra simboli e allegria. Nel suggestivo mondo visivo del video, una scatola grigia avvolge i personaggi in ogni scena, ma questa grigia cornice è molto più di un semplice elemento scenico. Simboleggia l'ingombrante presenza dei pensieri tristi e dei momenti negativi che permeano la nostra esistenza. Tuttavia, in mezzo a questa penombra, emergono chiari simboli di speranza. I bambini e gli animali che popolano il video rappresentano coloro che sanno cogliere il presente e viverlo appieno. Sono gli ambasciatori della gioia e della leggerezza, ricordandoci quanto sia importante affrontare il divenire con un cuore leggero. Il tempo, inesorabile nel suo scorrere, sembra per un istante essere sconfitto dai vivaci colori della vita. Il messaggio finale è chiaro: nonostante le sfide e le incertezze, la vita è da celebrare con gioia e positività».