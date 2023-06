"Sapiens?", la domanda è se lo siamo davvero: a Cartoons on The Bay l'ultimo lavoro di Bozzetto sul rapporto uomo-natura [VIDEO]

Un film in tre atti dalla mano geniale del disegnatore e regista Bruno Bozzetto. Si chiama “Sapians?” e quel punto interrogativo racchiude una domanda che è una vera e propria riflessione che tutti dovremmo fare: “perché l'uomo deve dominare la natura che invece fa parte della nostra vita?”. Un quesito che come riporta l'agenzia Adnrkonos ha posto ai tanti ragazzi che hanno affollato l'Aurum dove, in occasione di Cartoons on the Bay, c'era il papà del “Signor Rossi”

“Mi sembrava importante parlare di questi argomenti – ha spiegato -. Gli animali sono intelligenti e sensibili, soffrono e sentono tutto come noi e noi li trattiamo come oggetti da sfruttare o da mangiare. Sapete che ogni minuto in Italia vengono uccisi tanti animali quanti furono i morti delle Torri Gemelle? Voglio spendere due parole per questi esseri meravigliosi, perché stiamo distruggendo la loro vita per avere un gusto piacevole in bocca. Ma - ricorda Bozzetto - non sono state carnivore persone come Albert Einstein o Margherita Hack e molti campioni sportivi che vincono le Olimpiadi”.

“Anche lo schiavismo e la sottomissione della donna erano portati avanti come 'tradizione', con la motivazione che si era sempre fatto così! E invece, tutto per fortuna cambia ed è cambiato”, ha aggiunto spingendo i ragazzi ad una nuova riflessione. 'Sapiens', girato in collaborazione con la Rai e ricorrendo alla musica classica, da Verdi a Beethoven, come colonna sonora di fondo, sarà presumibilmente terminato a novembre, si legge ancora nel lancio di agenzia.

Le sue ispirazioni, ha spiegato, “sono figlie delle letture, leggo tantissimo anche se poi non mi ricordo niente – ha aggiunto sorridendo -. E poi dei film, i registi che amo di più sono Fellini, Woody Allen, i fratelli Cohen, Stanley Kubrick; e anche delle serie tv, bellissima quella del 'Commissario Montalbano' tratta dai romanzi di Camilleri”.

L'occasione per Bozzetto anche per ricordare Piero Angela con cui ha realizzato per dieci anni nella realizzazione delle pillole di Quark. “Una persona davvero straordinaria che ha aperto tante strade prima non esplorate”, ha detto.

Quindi il messaggio ai giovani a cui “dico sempre 'divertitevi e lasciatevi andare, vedrete che farete cose bellissime'. E poi 'copiate, copiate tantissimo' non solo le cose che piacciono perché anche da cose ritenute brutte si può imparare”.