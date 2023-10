Conto alla rovescia per la bonifica dei palazzi Clerico: individuata la ditta che pulirà e recinterà l'area

Entro il 14 ottobre scadranno i termini per impugnare le ordinanze di sgombero dei palazzi Clerico di cui si dovrebbe occupare il privato che ne è proprietario. Difficile però, fa sapere il presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli al termine della seduta cui ha partecipato l'assessore all'Ambiente e l'edilizia Isabella Del Trecco che adempiranno e così per lui è già iniziato il conto alla rovescia per la bonifica dell'area poco distante dall'ex Ferro di Cavallo. L'intervento quasi certamente sarà fatto dal Comune a sue spese. Comune che poi ovviamente “si rivarrà sui proprietari sotto il profilo delle economie di spesa”. Un intervento quello che sarà promosso che si concluderà, annuncia, con la realizzazione di una recinzione al fine di chiudere l'accesso a quegli spazi dove oggi c'è degrado e illegalità.

Questo in sostanza quanto emerso dalla commisione comunale Ambiente presieduta da Ivo Petrelli. La ditta che effettuerà l'intervento, sottolinea Petrelli, è stata già individuata e nei prossimi giorni effettuerà un sopralluogo “per verificare le condizioni di grande criticità”.

“La vicenda dei Palazzi Clerico va ormai avanti da quarant’anni con uno strascico giudiziario inimmaginabile – ricorda il presidente della commissione -. I due promotori dell’iniziativa edilizia, i fratelli Clerico, ormai non sono più tra noi, e come ha spiegato l’assessore Del Trecco oggi abbiamo un dialogo aperto con gli eredi, figli e nipoti che hanno preso in mano la situazione. In realtà fino a qualche mese fa eravamo in prossimità della vendita degli scheletri per i quali era stata prevista la demolizione e la successiva ricostruzione di un progetto di social housing, con servizi per i cittadini”.

“Purtroppo – riferisce - un imprevisto di natura familiare dei proprietari ha fatto saltare la vendita, non consentendo al notaio di chiudere la vendita e ora che è stato risolto il problema familiare, i potenziali acquirenti non hanno più interesse a procedere, forse anche per un problema di finanziamenti”. Di conseguenza, continua Petrelli, “siamo tornati al punto zero, ovvero a una situazione di assoluta insostenibilità: i Palazzi Clerico sono giorno e notte occupati da senzatetto e disperati che vivono accampati in una immensa discarica a discapito delle decine di famiglie perbene che hanno la sorte di abitare accanto a quegli scheletri, assistendo a un osceno e insopportabile viavai di ogni genere di umanità, donne e uomini che fanno i propri bisogni all’aria aperta, indifferenti della presenza o meno di bambini alle finestre, di fatto costringendo tutti i cittadini della zona a vivere barricati in casa con le tapparelle abbassate per non assistere a ciò che accade fuori”.

La scorsa settimana proprio la Del Trecco ha effettuato l'ennesimo sopralluogo con la polizia locale e con uno dei proprietari perché ormai la bonifica “è improcrastinabile”, chiosa Petrelli. Ci sarà quindi prima la pulizia e poi l'installazione della recinzione. Una recinzione, assicura, efficace perché quella in lamiera che c'è ora è evidente che non ha in alcun modo evitato l'occupazione degli spazi. Sul tema stabilità, sottolinea il presidente di commissione, “gli eredi Clerico hanno presentato una relazione firmata dall’ingegner Marco Pasqualini secondo il quale non ci sono problemi di agibilità”.

“L’amministrazione comunale ha dato il proprio ultimatum agli eredi: il 14 ottobre scadranno i 120 giorni dall’emissione dell’ordinanza entro i quali i Clerico possono presentare ricorso. In assenza di impugnazione e in evidenza di inottemperanza, interverrà direttamente il Comune”, ribadisce. “A questo punto – conclude - manca poco per far partire il conto alla rovescia per iniziare a restituire dignità al sito”.