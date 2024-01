A Lettomanoppello nasce il "Bed Team" per rendere accessibili le attività di snowboard, sci e trekking

Nata ufficialmente a Lettomanoppello l'associazione "Bed Team" composta da giovani lettesi e non, appassionati e determinati, desiderosi di condividere la bellezza dei paesaggi montani con tutti.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare e rendere accessibili le attività di snowboard, sci e trekking in generale.

«Desidero esprimervi i nostri più calorosi auguri per l'inizio delle vostre attività», scrive il sindaco Simone Romano D'Alfonso, «è con grande entusiasmo che abbiamo inaugurato la nuova sede della vostra neo associazione e della presentazione delle iniziative dedicate agli sport invernali ed estivi nella nostra amata Maiella».

Poi il primo cittadino aggiunge: «Siamo particolarmente felici di constatare che la "Bed Team" è composta da giovani lettesi e non, appassionati e determinati, desiderosi di condividere la bellezza dei nostri paesaggi montani con tutti. L'iniziativa di avvicinare e rendere accessibili le attività di snowboard, sci e trekking in generale è un contributo prezioso per la promozione del nostro territorio. La Maiella è un tesoro naturale che ci circonda, e il vostro impegno nel rendere questi sport alla portata di tutti è un segno di inclusività e amore per la montagna. Vi auguriamo successo nelle vostre avventure, nella speranza che le vostre attività portino gioia e condivisione a coloro che si uniranno a voi. Che la vostra passione per gli sport invernali ed estivi sulle nostre montagne, illumini il cammino di chi sceglierà di seguirvi sulle meravigliose piste della Maiella!».