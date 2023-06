Vacante il posto di presidente di Ambiente spa: pubblicato l'avviso per candidarsi a ricoprire il ruolo

Dopo le dimissioni con tanto di polemiche del presidente del consiglio d'amministrazione di Ambiente spa Massimo Galasso l'amministrazione apre alle candidature per la nuova nomina con la pubblicazione del relativo avviso. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 3 luglio salvo eventuale proroga.

Come previsto dalla delibera di approvazione non ci sarà nessuna procedura selettiva, né sarà redatta o pubblicata una graduatoria o reso pubblico l'elenco di coloro che presenteranno il loro curriculum in formato europeo.

Tra i requisiti richiesti per poter accedere all'avviso la “comprovata esperienza tecnica e-o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche dell’attività da svolgere, per titolo di studio, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, per incarichi accademici, per impegno sociale e civile da documentare con curriculum vitae”.

Tra i criteri di valutazione cui si darà peso i titoli di studio attinenti l’area di attività dell’organismo la cui nomina si riferisce nonché le esperienze tecnico professionali correlate con l’incarico che si intende conferire e le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società o enti, in particolare dove le nomine si riferiscano a società di produzione di beni o servizi.

Le domande devono essere indirizzate direttamente al sindaco e inviate unicamente, pena esclusione, attraverso la Sportello telematico presente sul sito internet del Comune di Pescara, accedendo tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta d’identità elettronica).

Le comunicazioni ai candidati, specifica l'avviso, saranno effettuate a mezzo posta elettronica. Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso la pubblicazione sulla pagina web del Comune di Pescara.