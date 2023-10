Nuovo asfalto su un tratto di via Fonte Romana, il presidente Pastore: "Altri interventi previsti, soprattutto in zona Colli"

Iniziati i lavori di asfaltatura in via Fonte Romana nel tratto tra via Monte Faito e via Monti della Laga. Un intervento da 150mila euro. Lo annuncia il presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore che spiega come in caso di necessità sarà istituito il senso unico alternato regolato o da un impianto semaforico o con la viabilità affidata a due movieri dipendenti della ditta che si occupa dei lavori.

Il cantiere durerà una settimana e comporterà quindi il restringimento della carreggiata. "Alcuni giorni di disagi per arrivare ad avere un nuovo asfalto in una zona molto frequentata della città, con la nuova segnaletica", sottolinea Pastore che annuncia la partenza giovedì 12 ottobre, anche dei lavori per la messa in sicurezza della rotatoria di Pierangeli, all'incrocio tra via Valle Roveto e via del Circuito.

"Ci tengo a precisare che aver dato copertura con fondi comunali non è stato semplice e dopo via Pian delle Mele e Via Colli innamorati, un altro obiettivo di questa amministrazione sul fronte delle strade da riqualificare è stato raggiunto. Se il meteo - prosegue il presidente di commissione - ci assiste nelle prossime settimane saranno realizzati anche altre interventi come questo. L'ufficio Manutenzioni-Lavori pubblici e l'ufficio Gare sono a lavoro per aumentare la sicurezza stradale nella zona dei Colli. Il primo obiettivo è sicuramente via Colle di Mezzo".