L'annuncio del Comune di Moscufo: "Dal 16 aprile l'autovelox sulla ss 151 sarà attivo per le sanzioni"

A partire dal 16 aprile il nuovo autovelox comunale installato a Moscufo lungo la statale 151 diventerà operativo comminando sanzioni a coloro che supereranno il limite di 50 km orari. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un avviso diffuso sui canali social. Dal 2 aprile, si legge nella nota, l'autovelox attualmente spento sarà acceso e sarà operativo in direzione mare - monti, con una fase di pre esercizio durante la quale la polizia locale verificherà il perfetto funzionamento e la calibratura del dispositivo elettronico.

Dal 16 aprile, sarà pienamente operativo e come detto rileverà la velocità dei veicoli in transito da Cappelle a Collecorvino all'altezza del km 17+ 291. Da tempo la presenza del dispositivo era stata al centro di polemiche e dibattiti fra gli automobilisti, con molte persone che già avevano iniziato a ridurre la velocità in quel tratto che, come ricorda il Comune, vede l'attraversamento di aree urbane, commerciali e industriali nel dubbio che l'apparecchio fosse già acceso e operativo. Nei mesi scorsi qualcuno aveva anche posizionato un cartello citando Fleximan, ovvero coloro che soprattutto nel nord Italia hanno abbattuto decine di autovelox come forma di protesta.