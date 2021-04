Eseguita l'autopsia sulla salma di Sabatino Trotta, il dirigente della Asl morto in carcere

L'autopsia sulla salma di Sabatino Trotta, il dirigente del dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara che si è suicidato nel carcere di Vasto, è stata eseguita questa mattina, sabato 10 aprile, nell'obitorio dell'ospedale di Chieti.

«Nessuna pronuncia sulla causa della morte, saranno effettuati ulteriori accertamenti».

Questo quanto dice all'Adnkronos il medico legale Pietro Falco, che ha effettuato l'autopsia, durata 4 ore.

Lo psichiatra, 55 anni, residente a Spoltore, era stato arrestato con l'accusa di corruzione, con altri due complici, per un presunto appalto pilotato della Asl di Pescara da oltre 11 milioni di euro. Si è tolto la vita impiccandosi in cella, con il laccio dei pantaloni della tuta da ginnastica che indossava. Sull'accaduto la Procura di Vasto ha subito aperto un fascicolo e disposto accertamenti medico-legali. L'anatomo patologo si è riservato 60 giorni per rispondere ai quesiti posti dal pm Michele Pecoraro. In obitorio erano presenti anche i consulenti di parte Adriano Tagliabracci, ordinario di Medicina legale all'università Politecnica delle Marche e il medico legale Ciro Montenitro, nominati dalla famiglia che, tramite l'avvocato Antonio Di Giandomenico, annuncia che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.