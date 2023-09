Raffica di furti in zona Colli, i residenti sono preoccupati: Pignoli (Udc) chiede alle forze dell'ordine più controlli

Ci sarebbe un'escalation di furti in zona Colli e in particolar in via Colle di Mezzo e via Colle Innamorati. A raccogliere la preoccupazione dei residenti è il capogruppo comunale dell'Udc Massimiliano Pignoli che ha deciso di interfacciarsi per loro conto con i carabinieri.

“Negli ultimi giorni i furti sono aumentati e di conseguenza è cresciuta la paura della gente. Non sentirsi sicuri nella propria casa non è una cosa bella. Anzi è la cosa più brutta che possa accadere. In questi giorni sono stato contattato da alcuni abitanti di queste due zone che non sono più tranquilli – riferisce Pignoli -. I furti sono aumentati e la gente per questo chiede maggiori controlli e comunque una presenza costante e anche discreta degli uomini delle forze dell’ordine. Vedere divise in strada rappresenta già di per se un deterrente”. Pignoli fa quindi sapere che lunedì 25 settembre scriverà al comando dei carabinieri in via D'Annunzio e alla stazione dell'arma dei Colli “per sollecitare un maggior impiego di militari dell’arma ma anche di agenti della polizia e della polizia municipale nelle strade del quartiere”.