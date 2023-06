L'associazione Pas (Partecipazione attiva studentesca) occupa simbolicamente il parcheggio dell'università: "Vanno ripensati gli spazi dell'ateneo"

L'associazione Pas (Partecipazione attiva studentesca) ha organizzato mercoledì 31 maggio un sit in di protesta nel parcheggio antistante la facoltà di architettura dell'università d'Annunzio di Pescara, in viale Pindaro. Una manifestazione partecipata da studentesse e studenti, anche grazie alla partecipazione dell’ “Officina dei beni comuni urbani” coordinata dal Prof. Piero Rovigatti.

Carla Russo, presidentessa dell'associazione Pas:

“Dopo aver occupato il parcheggio, abbiamo allestito questo luogo con panchine, tavoli e arredi che hanno consentito di ottenere uno spazio di socialità, ricreativo e soprattutto un luogo dove poter studiare e confrontarsi. Confrontarsi è la parola chiave di questa iniziativa, grazie alla quale abbiamo ottenuto la partecipazione di diversi Professori e Professoresse, che hanno accolto con entusiasmo la partecipazione attiva di studenti e studentesse che finalmente hanno avuto l’opportunità di vivere l’università in modo aperto, libero e soprattutto con uno spirito di socialità che poche volte nel nostro ‘campus’ si è potuto osservare.

Altrettanto importante è stata l’assemblea spontanea con ampia presenza di studentesse, studenti, personale tecnico e docenti, grazie alla quale si è creato un importante momento di riflessione sulla direzione che il nostro campus sta prendendo. Si è parlato soprattutto della carenza degli spazi, in particolare è stato fatto presente da tutti i presenti la mancanza di una biblioteca, situazione divenuta ormai insostenibile, l’assenza di spazi per socializzare e mangiare, e la carenza di aule studio, battaglia che da anni la nostra associazione porta avanti”. Le proposte sono state sottoposte al direttore generale, e l'associazione ha concluso che l'università ha bisogno di un cambiamento, e per questo confida nella nuova governance.