Aperta la procedura relativa alla concessione per la progettazione delle opere del parco dello Sport

È stata aperta la procedura relativa alla concessione dei lavori per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere relative al Parco dello sport tra via Rigopiano e via Passolanciano a Pescara.

A comunicarlo è il vicesindaco e assessore al Verde Pubblico, Gianni Santilli.

La scadenza è stata prefissata per le ore 13 di martedì 29 agosto.

Tutto le informazioni sono disponibili sulla pagina web: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00180&_csrf=KHFDG7KD586CP8LU6QYYIYZEQAX31AV5