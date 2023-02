Antonio Pentecoste tra i pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo 2023: "È stata una bellissima esperienza"

Il pizzaiolo Antonio Pentecoste, nato a Campobasso ma ormai pescarese acquisito perché lavora da tempo nella nostra città, ci racconta la sua avventura a Casa Sanremo 2023, nell'arena del gusto, durante la settimana del Festival.

Pentecoste è stato infatti selezionato tra i pizzaioli ufficiali della succitata Casa Sanremo: "È stata una bellissima esperienza per più motivazioni - riferisce a IlPescara.it - Abbiamo avuto la possibilità di sottoporre la nostra arte a persone del mondo dello spettacolo e non, riempiendoci di soddisfazione per i sacrifici che il nostro lavoro richiede, ma anche di condividere la nostra passione e conoscenza con altri colleghi del settore, sviluppando confronti, scambi di idee e grandi amicizie. Siamo tornati a casa molto stanchi ma pieni di grandi emozioni e arricchiti da una splendida esperienza che solo un evento come il Festival di Sanremo può donare".

Pentecoste, come detto, ha rappresentato il nostro territorio sulla riviera ligure, facendosi onore: "Anche se non sono originario di Pescara, sono felicissimo di lavorare e avere un'attività in questa città", conclude.