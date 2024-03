Chiude l'Antica Macelleria Spoltore, i titolari: "Impossibile proseguire la guerra contro le grandi superfici commerciali"

Chiude definitivamente l'Antica Macelleria Spoltore e i titolari Angela e Franco motivano il perché.

L'ultima serranda è stata abbassata nella serata di sabato 9 marzo.

«Questa sera come al solito alle 20 abbiamo abbassato la serranda della nostra Antica Macelleria Spoltore soltanto che è per sempre», si legge in un post condiviso su Facebook.

Nel post si legge ancora: «Lo vogliamo pubblicare sulla nostra pagina per ringraziare tutta quella clientela affezionata che ci ha dimostrato un affetto e una stima che ci ha commosso. Però la vita è fatta di scelte quasi mai facili, e soprattutto non è possibile continuare una guerra, perché di tale si tratta, con le grandi superfici commerciali, e soprattutto con una situazione logistica di parcheggi inesistenti che ci creavano problemi lavorativi. Abbiamo fatto questa scelta non con il cuore leggero, e se vogliamo chiedendo anche a scusa a quella clientela, anche fatta di anziani a cui abbiamo dato servizio. La vita va avanti in maniera anche crudele, ma e così. Con questo vi vogliamo ringraziare ancora tanto, tantissimo. Grazie, grazie, grazie e ancora grazie per il vostro affetto. Angela e Franco».