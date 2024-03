"Nessuna iniziativa nel giorno dell'anniversario della nascita di Ennio Flaiano", l'accusa della Tiboni

«Nel giorno dell'anniversario della nascita di Ennio Flaiano, sorprende il silenzio dell'amministrazione comunale di Pescara che non dedica un evento, un comunicato, un fiore, una corona al suo illustre concittadino».

A evidenziarlo è Carla Tiboni, presidente Premi Internazionali Flaiano.

La Tiboni prosegue così: «Si era partiti in modo roboante con la volontà di traslare da Maccarese le spoglie dell'intellettuale pescarese per sistemarle, non si sa come, nel cimitero di San Silvestro. Fortunatamente il tentativo è fallito, e Flaiano continua a riposare serenamente accanto all'amata figlia Lelè e alla moglie. Poi l'acquisto della porziuncola della casa natale di Flaiano, che è chiusa a chiave, senza un progetto di utilizzo e di apertura al pubblico (per la quale l'associazione Flaiano ha già dato la massima disponibilità per fornire materiale). Insomma una dimenticanza imperdonabile, eppure Flaiano piace, i pescaresi, l'Abruzzo e il resto del mondo lo amano, lo leggono, lo scoprono ogni giorno di più. E poi l'evento internazionale dei Premi Flaiano che proiettano da cinquant'anni la città di Pescara nel mondo. E non può essere certamente la ristrutturazione esterna del Mediamuseum a celebrare questo giorno. "Il peggio che può capitare ad un genio è essere compreso"».