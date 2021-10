Morto il balneatore Amerigo D'Alicandro, il cordoglio di Padovano (Confcommercio Pescara e Sib Abruzzo)

È morto Americo D'Alicandro, titolare dello stabilimento "L'Approdo" di Francavilla al Mare al confine con Pescara.

D'Alicandro è stato uno dei pionieri della balneazione in Abruzzo ed era molto conosciuto sia a Francavilla che a Pescara.

Non a caso Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara e Sib Abruzzo esprime il suo cordoglio per la scomparsa.

«La categoria dei balneatori è oggi in lutto perché ci ha lasciato il nostro collega Amerigo D’Alicandro titolare dello stabilimento balneare “L’Approdo” che si trova al confine tra Pescara e a Francavilla», dice Padovano, «ci lascia un pioniere della balneazione in Abruzzo. Ci lascia un gentiluomo di questa attività che tanti anni fa, prima del sottoscritto, decise di intraprendere questa avventura negli anni ‘70 quando nella zona c’erano poche costruzioni e pochi approdi marittimi. Amerigo D’Alicandro è stato uno dei più illuminati però a capire che la zona nord di Francavilla al Mare sarebbe diventata nel tempo fra le più sviluppate a livello turistico. Amerigo come tanti altri balneatori della zona sin da quegli anni e fino a oggi ha lottato per difendere il lido dall’erosione marittima, problema atavico per tanti balneatori che hanno dovuto fare sacrifici per andare avanti. Amerigo persona mite e ragionevole a cui chiedevo spesso i consigli. Parlare con lui era importante. In lui trovavo sempre parole di saggezza anche per la vicinanza delle nostre attività. Con lui abbiamo costruito e portato avanti iniziative che dovevano servire per mettere in sicurezza questo tratto di spiaggia. Tante battaglie fatte insieme e ricordo che nel 2017 riuscimmo a convincere gli amministratori locali che in quel tratto di spiaggia andavano fatti degli interventi a difesa della costa per portare avanti le attività. Amerigo ha saputo fare il suo mestiere e portare avanti l’attività ora in mano ai suoi figli. Ha saputo con i suoi consigli essere di esempio e di aiuto per tanti colleghi oltre che per la sua famiglia. Lo voglio ricordare quando con il suo inconfondibile timbro di voce in dialetto mi diceva dei problemi che avevamo in spiaggia. Così lo voglio ricordare e oggi tutto il sindacato dei balneari e la cooperativa degli stabilimenti balneari rivolge alla famiglia D’Alicandro, alla moglie di Amerigo, ai figli Mirko e Pamela e al genero Vincenzo le più sentite condoglianze».