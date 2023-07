Per gli alunni dell'istituto Acerbo una rimpatriata a quasi 50 anni dal diploma [FOTO]

Una bella rimpatriata all'insegna dei vecchi tempi, quasi cinquant'anni dopo. Gli alunni dell'istituto tecnico "Tito Acerbo" di Pescara, diplomatisi nell'anno scolastico 1976/1977, si sono riuniti nella serata del 26 luglio per cenare tutti insieme in un locale di San Giovanni Teatino.



Per la precisione, si sono ritrovati tra ricordi e divertimento i compagni della classe V sezione I. I loro nomi: Alfredo Mazza, Anna Rita D'Alberto, Carlo Governatori, Claudio Spitilli, Gilda Di Luca, Rita D'Emilio, Patrizia Di Blasio, Fernando Fusilli, Stellario Galletta, Rosalba Labbricciosa, Rosalba Lupo, Tiziana Marcucci, Rosaria Ragnelli, Andrea Mancinelli e William Tranquilli.

Alla fine della serata non poteva mancare la foto di gruppo, che pubblichiamo a corredo di questo articolo.