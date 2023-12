Colazilli (Conalpa) e Palladini (Italia Nostra) sugli alberi piantumati in piazza Italia: "Cespugli al posto dei lecci"

Continuano le polemiche e le critiche da parte delle associazioni cittadine e ambientaliste sulla gestione del verde da parte dell'amministrazione Masci a Pescara. Dopo gli attacchi e i botta e risposta fra l'assessore Santilli e i comitati cittadini per il taglio dei lecci avvenuto in piazza Italia, ora le critiche si spostano sulle nuove piantumazioni decise dall'esecutivo cittadino sempre in piazza Italia e in piazza duca d'Aosta.

Alberto Colazilli, presidente di Conalpa, con un post su Facebook evidenzia come al posto dei lecci siano in piantumazione dei cespugli:

"Dopo i grandi lecci, purtroppo secchi, ecco i cespugli ornamentali. Niente ombra, niente infrastrutture verdi con combinazione di alberi e arbusti anti-inquinamento. Si tratta di arbusti ornamentali da siepe, anche a crescita lenta. Impiegano decenni per crescere. Come specificato in un recente articolo dal Comune si tratta di: Ilex Nellie Stevens allevato a cono e alberello, può arrivare massimo a 8 metri dopo decenni; Osmanthus aquifolium e Osmanthus heterophyllus, arbusti che possono arrivare massimo a 5-6 metri dopo decenni. Non sono alberi e mai lo diventeranno. I ricercatori e studiosi consigliano alberi di bagolaro e tiglio come i migliori alleati contro l'inquinamento cittadino. In questo caso dove sono finiti i grandi alberi da ombra e contro il particolato fine indispensabili in una città come Pescara?"

Anche il presidente di Italia Nostra Pescara Massimo Palladini ha criticato la scelta fatta dal Comune:

"Cespugli. La città dei cespugli. Al posto dei lecci intorno al Comune mettono piante di agrifoglio( Ilex Nellie Stevens). Ma non per Natale. per sempre se dipendesse da loro. Colazzilli dice che in 70 anni potrebbero arrivare a 8 metri; e che metteranno anche l' Osmanto, un arbusto giapponese che arriva a 5/6 metri sempre in 60 anni .I vivai li vendono per siepi e bordure."