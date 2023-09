Affidati i lavori per la messa in sicurezza di 15 viadotti delle autostrade A24-A25, la soddisfazione del presidente Marsilio

Partono i lavori per la messa in sicurezza di 15 viadotto delle autostrade A24-A25 e per il presidente della Regione Marco Marsilio questo primo stralcio di interventi da 300 milioni di euro “rappresenta il riconoscimento dell'impegno e della puntualità con cui AreaCoom, l'ex Aric, la centrale di committenza della Regione Abruzzo ha saputo portare avanti l'intera procedura”.

I lavori, fa sapere, sono stati affidati sottolineando che il bando di gara “è stato gestito integralmente dagli uffici di AreaCom – ribadisce - e ciò rappresenta un fatto importante perché è la dimostrazione che la nostra agenzia della committenza, a cui si affidano anche gli organi dello Stato, rappresenta ormai una certezza di competenza e legalità. Il commissario di governo, Marco Corsini, ha trovato efficiente ed efficace la nostra agenzia, decidendo così di si affidarsi alla nostra committenza e le gare sono andate tutte bene”.

“Queste gare – aggiunge Marsilio - rappresentano un importante passo avanti per la messa in sicurezza delle autostrade abruzzesi e il rafforzamento delle infrastrutture. Gli impegni presi si stanno concretizzando. Il commissario Corsini, che ringrazio, è stato capace di rispettare i tempi stringenti imposti dalle scadenze del pnrr e dalla normativa vigente, procedendo agli appalti nei tempi stabiliti. Il contributo decisivo è stato proprio quello dell'ex Aric, guidata dal direttore Donato Cavallo. Il commissario di governo ha ritenuto efficiente l'impegno della nostra struttura e sin da subito l'ha scelta come stazione appaltante. Il risultato di questi giorni ci premia”.

“Gli appalti rappresentano anche una boccata di ossigeno per l'economia del territorio, insieme alla buona notizia della messa in sicurezza c'è, infatti, anche il fatto che i soldi atterrano sul territorio abruzzese favorendo il lavoro e il reddito delle nostre maestranze - tiene a sottolineare il presidente -. Più di un miliardo di investimenti che viene speso sul territorio regionale e che farà sicuramente bene all'economia e al suo indotto”.

“I lavori di messa in sicurezza riguardano 15 viadotti, di cui oltre 300 milioni di euro solo per i primi tre stralci commissionati dal commissario straordinario Marco Corsini. In totale gli investimenti che comprendono i prossimi interventi – conclude -, riguardano gare per 1,2 miliardi di euro”.