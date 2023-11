Polo dell'infanzia di Ripacorbaria di Manoppello: affidati i lavori da 5 milioni di euro

Affidati i lavori da 5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo asilo nido e la nuova scuola dell'infanzia di Ripacorbaria a Manoppello. A comunicarlo è l'amministrazione comunale: a realizzare il nuovo polo sarà la Rimoter di Tocco da Casauria.

Un vero e proprio campus dell'istruzione energeticamente autosufficiente e immerso nel verde con spazi dedicati alla didattica multidisciplinare, laboratori, aree per il gioco e per l'apprendimento quello che sarà costruito grazie ai finanziamenti del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza).

“Con ogni probabilità riusciremo ad avviare i lavori entro fine anno – annuncia il primo cittadino Giorgio De Luca – e dunque a concretizzare tutto l’impegno portato avanti nel tempo dagli uffici comunali e dai professionisti incaricati, dal reperimento dei fondi, alla progettazione, all’espletamento delle procedure di gara. Il polo dell’istruzione di Ripacorbaria sarà tecnologicamente all’avanguardia, con spazi sicuri in cui accoglieremo al meglio e in sicurezza piccoli alunni, educatori, docenti e personale”.

“Nido e scuola dell’infanzia – aggiunge il sindaco - saranno ospitati in due in grado di produrre tutto l’apporto energetico necessario al proprio funzionamento sia per la climatizzazione che per l’aspetto illuminotecnico e avranno a disposizione spazi verdi in cui saranno realizzati un orto scolastico e un piccolo bosco didattico, sfruttando la vegetazione esistente”.

Concepite su un unico livello e con patio centrale, così da enfatizzare il rapporto tra lo spazio interno e l’ambiente esterno; asilo nido e scuola dell’infanzia saranno in grado di rispondere alle esigenze sempre crescenti del territorio e rappresenteranno un fiore all’occhiello del patrimonio pubblico scolastico. Le ampie vetrate permetteranno a bambine e bambini di orientarsi autonomamente all’interno delle strutture rimanendo sempre in contatto visivo con lo spazio naturale esterno. Giardini d’inverno, aree esterne coperte, spazi interni flessibili e multifunzionali saranno la scena per vivere esperienze di crescita, gioco e apprendimento.