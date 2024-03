L'Aca ha avviato la sostituzione gratuita di oltre 64mila contatori con quelli smart

L'Aca ha avviato la sostituzione, gratuita per gli utenti, di più di 64mila contatori dell'acqua.

Quelli nuovi consentono letture più semplici e servizi smart.

«Aca», come si legge in una nota, «continua il suo percorso migliorativo e di digitalizzazione dell’ente, grazie a iniziative virtuose e a costo zero per i cittadini».

Dal mese di febbraio, infatti, grazie a un finanziamento ottenuto con il Pnrr, è stata avviata una campagna di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua in tutto il territorio del comune di Chieti.

Chieti sarà l’apripista degli interventi che Aca metterà in campo attraverso l’azienda Seccafieno Servizi che provvederà alla sostituzione previo avviso nelle strade che saranno di volta in volta interessate. Questa iniziativa rientra nella campagna di ammodernamento che Aca si è prefissata come obiettivo a breve, medio e lungo termine a seconda degli interventi messi in atto, ammodernamento assolutamente gratuito per gli utenti, senza alcun addebito di costi e non comporterà l’intervento sugli impianti privati. Lo stato di vetustà dei contatori – ben il 70% di quelli installati superano i 10 anni di vita – ha reso necessaria questa sostituzione, intervento più economico rispetto alle operazioni di verifica periodica: Aca sostituirà ben 64.764 contatori e interesserà oltre al comune di Chieti, quelli di Pescara, Francavilla, Silvi, Montesilvano e Città Sant’Angelo.

Nello stesso progetto di ammodernamento delle reti si evidenziano azioni atte a una riduzione delle perdite di circa il 30%, sia grazie alla nuova tecnologia dei contatori sia grazie a una serie di idrovalvole e sensori che regolano le pressioni da remoto, creando reti distrettualizzate che consentono di ridurre le perdite senza interventi invasivi e costosissimi di riparazione/sostituzione delle tubature.