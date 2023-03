VIDEO | Don Enrico all'amministrazione: "Basta carte bollate, per l'asilo di via della Fornace Bizzarri troviamo insieme la soluzione"

Il parroco della parrocchia Santa Lucia ancora una volta al fianco dei residenti che hanno vinto in primo grado davanti al Tar che ha accolto il loro ricorso per il "no" al plesso scolastico nel parco di quartiere. Il Comune ricorrerà al consiglio di Stato, ma il prete chiede di deporre l'ascia di guerra

“Oggi i cittadini sono tutti contenti, ma anche un po' esacerbati. Io voglio fare una proposta molto semplice: è possibile incontrarsi tra di noi con l'amministrazione comunale? È possibile spendere un po' di tempo per questo parco e per questo quartiere che di verde non ha niente?”.

Così don Enrico, parroco della parrocchia Santa Lucia che sin dal primo giorno ha sostenuto i residenti di via della Fornace Bizzarri nella loro battaglia a tutela del parco vinta davanti al Tar (Tribunale amministrativo regionale), ai microfoni questa mattina nel corso dell'incontro che gli stessi residenti hanno organizzato per esprime soddisfazione per il risultato ottenuto e quindi lo stop alla costruzione dell'asilo nido nell'area verde, ma anche per riferire di una voltura catastale che accerterebbe come l'area di via Celestino V dove chiedono si costruisca il plesso scolastico si faccia proprio lì.

“Intorno abbiamo metri e metri cubi di cemento. Possibile che dobbiamo cementare ancora? E' proprio una cosa necessaria e utile per questa comunità?”, in calza il parroco. “Se questa comunità si sta ribellando e ha fatto quello che ha fatto è perché la proposta del Comune è inaccettabile. È possibile – continua – che in una società civile si debba andare avanti con le carte da bollo?”. Di qui l'invito ad un confronto aperto anche per tentare di evitare il ricorso al consiglio di Stato già annunciato dall'amministrazione.

“Troviamo una soluzione alternativa che non soltanto esiste, ma già è stata prospettata da più persone e in più occasioni all'amministrazione comunale – conclude riferendosi proprio a via Celestino V -. Cerchiamo di abbattere quelle che sono i rancori personali; vediamo, troviamo un luogo e ragioniamo da persone civili”

