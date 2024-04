VIDEO | Parte ufficialmente la campagna elettorale di Costantini: "La Nuova Pescara sarà un riferimento per tutto l'Abruzzo"

Far ripartire la città dopo 5 anni di immobilismo, danni e cattiva amministrazione portando la Nuova Pescara al centro degli interessi e dell'attenzione di tutta la regione Abruzzo. Carlo Costantini, candidato sindaco per il centrosinistra e per il M5s, lancia ufficialmente la sua campagna elettorale a meno di due mesi dalle elezioni comunali in programma all'inizio di giugno. A presentare il candidato della coalizione che vede oltre ai partiti di centrosinistra e ai pentastellati anche Europa Verde, Sinistra Italiana e Radici in Comune è stato Luciano D'Amico, consigliere regionale e già candidato alla presidenza della Regione.

D'Amico, nell'intervento introduttivo, ha spiegato che Costantini è il candidato ideale non solo perchè è stato fra gli ideatori e promotori della Nuova Pescara, ma perchè è una persona capace, competente e con tanti anni alle spalle di amministrazione comunale, conoscendo dunque alla perfezione i meccanismi e le priorità per far sì che Pescara torni ad essere attrattiva, competitiva, sostenibile e in grado di recuperare il terreno perso negli ultimi anni con il governo cittadino di centrodestra.

Costantini poi ha illustrato i punti cardine del suo programma, criticando duramente l'amministrazione Masci per molte delle questioni calde in città, a partire dalle telecamere ai semafori e le multe ai cittadini: "Questa amministrazione comunale è ipocrita, non ha mai ammesso l'intento e l'obiettivo vero dell'installazione delle telecamere ai semafori per le contravvenzioni, ovvero quello di mettere mano alle tasche dei cittadini a causa dell'incapacità di amministrare e spendere con criterio e nel bene della collettività le risorse a disposizione. Ci hanno detto che le telecamere sono state installate per motivi di sicurezza e per educare gli automobilisti al rispetto delle regole. Ma questa teoria si contraddice con le previsioni di incasso milionarie nei bilanci per le multe e soprattutto parte dal presupposto che i cittadini pescaresi sono i più indisciplinati d'Italia lungo le strade viste le cifre spaventose previste per gli introiti delle contravvenzioni."

Il candidato sindaco torna poi sulla questione del trasporto pubblico e la metropolitana leggera di superficie: "Non è un progetto solo teorico, è un'opzione concreta che possiamo dare ai cittadini e ai turisti per gli spostamenti nell'area metropolitana fino a Chieti da una parte, e fino alla costa Teramana dall'altra. Un progetto fattibile, con spese relativamente contenute che permetterà gli spostamenti veloci all'interno del territorio comunale, spostamenti agevoli agli studenti fra Pescara e Chieti e un mezzo alternativo all'automobile per i turisti che intendo raggiungere la nostra città dalle altre località della costa abruzzese. Pescara deve essere protagonista del turismo regionale, ha l'aeroporto che dev'essere gestito da persone competenti, non dai soliti giochi di potere e poltrone. Abbiamo Roma a soli 90 minuti di automobile, un bacino immenso di turisti che in parte può e dev'essere dirottato anche verso la nostra regione e la nostra città. In cinque anni, l'amministrazione di centrodestra ha saputo realizzare solo un info point turistico all'interno dell'urban box. Pescara merita di più, merita obiettivi ambiziosi e risultati concreti.

Sulla gestione del verde, Costantini contesta le scelte fatte dalla giunta Masci e chiede spiegazioni sui fondi spesi per le ripiantumazioni degli alberi in città, parlando di una vera e propria mattanza senza alcun criterio logico che ha di fatto depauperato la città di una parte delle sue risorse naturali.

