VIDEO | Mai sole all'incontro chiarificatore: ora le donne pescaresi possono farsi accompagnare da una bodyguard

Un servizio forse unico in Italia quello della Esse Security che, gratuitamente, ha risposto all'appello del capogruppo comunale Massimiliano Pignoli per attivare un servizio di accompagno che non vuole sostituirsi al lavoro delle forze dell'ordine, ma dare a chi si sente in pericolo un supporto

Si dice sempre, ma quasi mai lo si fa e spesso le conseguenze sono drammatiche. Quando si vive una sperazione difficile, quando si teme che la persona che è stata o al nostro fianco possa farci del male il consiglio è sempre lo stesso: non andare a cosiddetto “ultimo incontro” o “incontro chiarificatore” e se proprio ci si vuole andare non farlo mai da sole.

I fatti di cronaca purtroppo parlano chiaro. In questi primi mesi del 2023 i femminicidi sono stati mediamente otto al mese, dicono le ultime statistiche. Un numero spaventoso che deve far capire proprio alle donne che sì, può accadere di trovarsi di fronte ad un pericolo concreto.

Proprio in quest'ottica è nata l'iniziativa totalmente gratuita promossa dal capogruppo comunale Massimiliano Pignoli che ha deciso di coinvolgere una società specializzata e le sue “bodyguard” per far sì che se ad un incontro si deve andare o in qualsiasi situazione in cui da sole non ci si sente di muoversi da sole, ci si può rivolgere.

Non una sostituzione alle forze dell'ordine, spiegano lui e il responsabile della Esse Security Michele Gialluca, ma un supporto che possa far semplicemente non sentirsi sole di fronte a un rischio potenziale.

Forse la prima società in Italia ad avviare un simile progetto, come spiegano Pignoli e Gialluca, con quest'ultimo che sottolinea come si tratti di un semplice, ma importante “servizio di accompagno. Ci mettiamo a disposizione per dare il nostro supporto. Chiunque voglia può contattarci tramite il nostro sito, tramite la nostra pagina facebook o via mail (info@essesecurity.it). Logicamente un servizio che attuiamo lì dove c'è davvero la necessità”.

Le valutazioni dunque riguarderanno i singoli casi, ma alla luce proprio dei fatti di cronaca, aggiunge Pignoli e sebbene Pescara “sia un'isola felice, prevenire è meglio che curare”. Questo perché, spiega, non sempre si denuncia e anche nel suo ufficio capita che si rechino donne che hanno questi timori e che magari, nonostante i reiterati inviti, temono a farla quella denuncia che attiverebbe il cosiddetto “Codice Rosso”.

Non un servizio improvvisato perché, aggiunge, “si tratta di persone formate e con specifiche competenze. Prevenire è meglio che curare”, conclude ringraziando Gialluca e gli altri addetti alla sicurezza che lavorano nella società che hanno accolto la sua idea dando vita a questa particolare iniziativa. Ovviamente, precisa il responsabile della Esse Security, sarà garantita la massima privacy e dunque l'anonimato a quelle donne che vorranno rivolgersi alla società per essere accompagnate ad un confronto chiarificatore o, semplicemente, in un posto dove temono di poter trovarsi in una situazione di pericolo.

