VIDEO | Lavori fermi nell'aeroporto d'Abruzzo nonostante le smentite preelettorali [FOTO]

Due cancelli da cantiere con la rete arancione chiusi con un lucchetto, due container di cui adibito a ufficio, e un escavatore tristemente fermo.

Questo lo scenario che personalmente abbiamo potuto constatare, alle ore 11 di giovedì 14 marzo 2024, nel cantiere per l'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo.

Sinceramente dopo le smentite preelettorali condivise su Facebook da Alessandro D'Alonzo, vicepresidente della Saga, la società che si occupa della gestione dello scalo aeroportuale "Pasquale Liberi", speravamo di trovare macchine e operai al lavoro.

Otto giorni ci è sembrato un tempo congruo per verificare l'andamento degli interventi in corso e sperare che le accuse che ci sono state rivolte non fossero a fini elettorali. Ricordiamo che anche il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, condividendo il nostro articolo sui lavori fermi aveva scritto: «Da bugiardi conclamati cosa ti puoi aspettare? Pur di parlare male di Marsilio sono capaci di far danno anche alla propria città. Perderanno». Ma purtroppo, alle ore 11 di giovedì 14 marzo 2024 il cantiere è chiuso e l'unico escavatore presente è tristemente fermo. Di operai non si vede nemmeno l'ombra.

Ma ricostruiamo ancora una volta la questione: lo scorso 5 febbraio il riconfermato presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, aveva inaugurato il cantiere con tanto di caschetto giallo e pala annunciando l'inizio dei lavori attorniato da macchine, operai, vari esponenti di centrodestra e il vicepresidente della Saga, D'Alonzo del suo stesso partito Fratelli d'Italia, ma non il presidente della società, Vittorio Catone che sarebbe in quota Lega. In tanti si aspettavano che da quel momento i tanto attesi (da anni) lavori effettivamente partissero. Invece qualche giorno più tardi abbiamo pubblicato, riprendendo da Desk Aeronautico, il cronoprogramma degli interventi scoprendo che in realtà l'avvio effettivo degli interventi era fissato per il 22 febbraio. Poi martedì 5 marzo la consigliera comunale di Pescara, eletta in consiglio regionale, Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle, diffonde un video tramite il quale denuncia come i lavori non sarebbero ancora partiti. Nonostante avessimo potuto prendere e pubblicare direttamente quanto detto dall'esponente pentastellata, abbiamo scelto di contattare la Saga per sapere se volessero commentare o fornirci il loro punto di vista. Ci viene risposto che il presidente della Saga, Vittorio Catone, non intende rilasciare dichiarazioni a riguardo. Nel dubbio chiediamo anche se effettivamente i lavori fossero fermi come sembrava dal video diffuso dalla Alessandrini. E ci viene risposto di sì, che i lavori sono fermi. Dunque abbiamo verificato la notizia direttamente con la Saga ovvero la società deputata alla gestione dello scalo aeroportuale abruzzese. Abbiamo ritenuto che non ci fosse interlocutore più qualificato.

Poi due giorni dopo arriva la smentita solo su Facebook di D'Alonzo con annessa accusa di non aver verificato la notizia quando in realtà, a detta sua il cantiere fosse attivo e operativo e che gli interventi fossero in corso. Sia a D'Alonzo che a Sospiri avevamo chiaramente scritto di poterci inviare quando volevano il dettaglio dei lavori fin qui eseguiti e degli interventi in corso. Nessuna nota o commento a riguardo è mai arrivato nelle nostre redazioni. Così giovedì 14 marzo 2024, a distanza di 8 giorni dalle accuse, siamo andati sul posto certi di trovare macchine e operai al lavoro ma come potete vedere dal video e dalle foto, almeno all'apparenza, sembra tutto fermo e nessuna opera sembra attualmente in corso.

Ricordiamo che sempre da Desk Aeronautico leggiamo un Notam (Notice to Airmen) che aggiorna il cronoprogramma dei lavori nell'aeroporto d'Abruzzo e si legge questo riguardo allo stato attuale delle fasi lavorative: «Nessuna fase lavorativa sarà attivata fino alla fine del periodo in corso di valutazione per la revisione operativa restrizioni/limitazioni da applicare durante l'esecuzione del lavori». Questo avviso, il Notam B1031/24, relativo alla valutazione in corso ha valore stimato fino al 20 maggio. In sostanza, si starebbe ancora lavorando sulle scrivanie perché per poter avviare in totale sicurezza gli interventi vanno fatte ulteriori valutazioni che riducano a zero il rischio sia per gli aerei in partenza e in arrivo che per gli operai al lavoro. Visto che, altrimenti, l'unica alternativa possibile sarebbe quella di una chiusura temporanea dello scalo aeroportuale con dirottamento di tutti i voli in altri aeroporti. Valutazioni che naturalmente vanno oltre la competenza della Saga ma che sono appannaggio dell'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile.

