Il cronoprogramma dei lavori per l'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo

I lavori per l'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo, in base al cronoprogramma che riporta Desk Aeronautico, saranno eseguiti tra il 22 febbraio e il 31 agosto.

I lavori saranno suddivisi in 4 fasi, la cui attivazione sarà effettuata tramite appositi Notam (notice to airmen).

Fase 1

Nella prima fase i lavori si concentreranno sulla demolizione dell’esistente strada perimetrale e relativa recinzione nel tratto dove avverrà l’allungamento della pista di volo. Ci sarà lo spostamento della soglia della pista 04 di 100 metri in avanti e del fine pista 22 sulla nuova soglia 04. Le limitazioni saranno: decolli consentiti solamente pista 22 e atterraggi pista 04 con decolli intersezione B vietati.

Fase 2

Nella seconda fase i lavori concerneranno la realizzazione del primo tratto di allungamento della pista (175 metri). Le limitazioni saranno: decolli consentiti solamente pista 22 e atterraggi pista 04 con decolli intersezione B vietati.

Fase 3

Nella terza fase i lavori saranno relativi alla realizzazione dell’ultimo tratto di allungamento della pista di volo, della piazzola di back track e della segnaletica. Le limitazioni saranno: decolli consentiti solamente pista 22 e atterraggi pista 04 con decolli intersezione B vietati.

Fase 4

Nella quarta fase la pista di volo una nuova strip con nuove dimensioni Esa, una piazzola di inversione e nuovo impianto Ils/Dme (sistema di atterraggio strumentale/distance measuring equipment) pista 22 denominato "Ipsc". Le procedure strumentali saranno aggiornate con riferimento al nuovo Dme.